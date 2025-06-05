Стало известно, как Трамп отнесся к атаке Украины по российским аэродромам

Дональд Трамп восхитился украинской атакой на российские аэродромы в воскресенье, непублично назвав ее "сильной" и "крутой".

Об этом информирует Axios со ссылкой на источники, которые обсуждали с президентом США украинскую операцию.

"Довольно сильно", - сказал он одному из собеседников.

В то же время, Трамп обеспокоен тем, что этот сценарий отбросит его дипломатическую инициативу, которая привела к первым прямым переговорам между Украиной и РФ за три года.

"Мы хотим, чтобы эта война закончилась. Мы хотим, чтобы она деэскалировалась. Поэтому если Путин в ответ на это взбесится, то да, у президента есть опасения", - сказал другой источник, который говорил с Трампом.

Напомним, 1 июня СБУ провела спецоперацию "Паутина", поразив четыре стратегических аэродрома России. По словам главы ведомства Василия Малюка, в результате ударов дронами был поражен 41 самолет, среди которых - А-50, Ту-95, Ту-22 М3 и Ту-160.



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