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Украина и Япония подписали кредитное соглашение на 3 млрд долларов

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Украина и Япония подписали кредитное соглашение на 3 млрд долларов

Мінфін України

Новина українською

Украина и японское агентство по международному сотрудничеству (JICA) подписали соглашение, необходимое для получения займа в 3 миллиарда долларов. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Средства будут погашаться за счет доходов, полученных от замороженных активов РФ. Ресурс направим на приоритетные бюджетные расходы для развития экономики и усиления Украины.

Благодарны японским друзьям и партнерам G7 за механизм, который заставляет Россию платить. Всего в рамках реализации ERA в Украину поступило уже 14,7 млрд долларов", - написал он в Telegram.

В октябре 2024-го лидеры стран "Группы семи" (G7) согласовали Украине кредит на 50 млрд долларов, который будет погашаться за счет доходов от замороженных российских активов.

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Источник:
Денис Шмигаль
Опубликовал: Александр Бураков

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