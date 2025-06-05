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Кремль ждал "жесткого осуждения" от мирового сообщества спецоперации по уничтожению самолетов, - Песков

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В Кремле обиделись

Кремль ждал "жесткого осуждения" от мирового сообщества спецоперации по уничтожению самолетов, - Песков

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Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

В Кремле выразили недовольство международной реакцией на спецоперацию СБУ, в результате которой были уничтожены десятки самолетов стратегической авиации России.

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Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, информируют росСМИ.

"Если говорить в целом о международной оценке, то, конечно, хотели бы слышать по меньшей мере жесткое осуждение этого террористического акта", - заявил Песков.

Ему задали вопрос, считает ли Кремль достаточной реакцию со стороны президента США Дональда Трампа, который сообщил, что не был проинформирован о подготовке украинской операции. Впрочем, в Кремле, как свидетельствуют слова спикера, ожидали публичного осуждения действий Украины на международном уровне.

Напомним, что 1 июня Служба безопасности Украины осуществила спецоперацию "Паутина", нанеся массированный удар дронами по российским аэродромам стратегической авиации.

Под атакой оказались аэродромы "Оленья", "Белая", "Дягилево" и "Иваново". Поразить удалось 41 российский самолет - среди них А-50, Ту-95 и Ту-22 М3.

Впоследствии в СБУ уточнили, что ориентировочная стоимость стратегической авиации врага, которая была поражена сегодня в результате спецоперации СБУ "Паутина" составила 7 миллиардов долларов США.

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