В Киеве на сборном пункте для мобилизованных возникли беспорядки, которые "утихомиривали" правоохранители
В ТЦК заявили, что среди мобилизованных есть люди с низкой мотивацией, которые и подстрекают других
фото из свободных источников
В Киеве на одном из сборных пунктов для отправки призывников в учебные центры возникли беспорядки, которые на месте происшествия прекратили правоохранители.
В сети появилось видео, на которых, как утверждается, в сборном пункте в районе ДВРЗ произошли беспорядки мобилизованных.
Сначала возникла словесная перепалка с работниками ТЦК, а затем мужчины забаррикадировали дверь изнутри и начали призывать других "вооружаться палками".
После этого в помещение вошли правоохранители.
В Киевском городском ТЦК и СП признали, что во время подготовки команд к отправке граждан призванных по мобилизации в учебные центры начались беспорядки.
В ТЦК сообщили, что "для стабилизации ситуации на место прибыли правоохранительные органы для обеспечения порядка и предотвращения эскалации конфликтов, которые могли обернуться произволом".
"В дальнейшем граждане призванные по мобилизации были направлены в учебные центры в соответствии с распределением команд", - говорится в сообщении.
Начальник управления коммуникаций командования Сухопутных войск ВСУ полковник Виталий Саранцев в комментарии "Украинской правде" подтвердил конфликт на сборном пункте города Киева.
По словам офицера, поскольку не всегда есть возможность быстро доставить мобилизованных в учебные центры (поскольку меры безопасности постоянно в них усиливаются, что включает регулярное рассредоточение и изменение локаций личного состава, который базируется в этих центрах, для защиты от вражеских ударов), призванные мужчины определенное время находятся в замкнутом пространстве на военном объекте, ограничены в своих действиях.
Среди мобилизованных есть люди с низкой мотивацией, которые и подстрекают других к подобным беспорядкам.
Саранцев заверил, что ситуация, которая произошла, тщательно изучается, и военные принимают меры для предотвращения подобных конфликтов в дальнейшем.
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