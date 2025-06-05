Шевченко и Платини готовят "заговор" против Чеферина, - СМИ

Бывший президент УЕФА Мишель Платини, после того как он и экс-президент ФИФА были признаны невиновными по делу, известному как "FIFAgate", по обвинению в возможном мошенничестве и хищении средств руководящего мирового органа на общую сумму 16 миллионов евро, планирует вернуться на передовую мирового футбола.

Об этом пишет испанское издание Mundo Deportivо со ссылкой на греческие СМИ.

Как пишет издание, большая группа из 55 национальных федераций УЕФА также была бы не против сместить нынешнего президента, словенца Александра Чеферина.

Интересно, что кроме Платини в тройку главных "заговорщиков" входит и президент УАФ Андрей Шевченко и бывший президент Греческой федерации футбола Такис Балтакос.

Платини и Шевченко якобы недавно встречались с Балтакосом и обсуждали этот вопрос.

Шевченко и Платини якобы считают Балтакоса идеальным кандидатомна пост нового главы УЕФА из-за его участия в политике, поскольку он знаком с избирательными кампаниями, а также занимает позицию, противоположную нынешнему руководству.

Также отмечается, что процесс начнется в сентябре. Также отметим, что следующие выборы в УЕФА состоятся в марте 2027 года.

Ну и напомним, что Александр Чеферин занял пост президента руководящего органа европейского футбола в 2016 году после того, как Мишель Платини был отстранен от должности годом ранее.

Также стоит отметить, что Андрей Шевченко недавно проиграл выборы в Исполком УЕФА, и как писали некоторые источники, имеет довольно прохладные отношения с Александером Чеферином.