Авиация России КАБ-ми уничтожила здание Херсонской ОГА. ФОТО
Удары были нанесены утром и в обед 5 июня
t.me/olexandrprokudin
Днем 5 июня российская армия нанесла повторный удар по центру Херсона. Управляемые авиабомбы второй раз за день попали в здание Херсонской областной государственной администрации, полностью разрушив его.
Об этом сообщил глава ОВА Александр Прокудин.
"Информацию относительно пострадавших уточняем", - добавил он.
В городском совете отметили, что из-за повторных ударов вражеской авиации по Херсону центральная часть перекрыта.
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Напомним, что утром председатель Херсонской ОВА сообщил, что российская армия сбросила четыре управляемые авиабомбы на центр Херсона, в результате чего были повреждены верхние этажи здания ОВА и разрушен подъезд многоэтажного жилого дома.
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