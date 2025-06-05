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Авиация России КАБ-ми уничтожила здание Херсонской ОГА. ФОТО

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Удары были нанесены утром и в обед 5 июня

Авиация России КАБ-ми уничтожила здание Херсонской ОГА. ФОТО

t.me/olexandrprokudin

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Днем 5 июня российская армия нанесла повторный удар по центру Херсона. Управляемые авиабомбы второй раз за день попали в здание Херсонской областной государственной администрации, полностью разрушив его.

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Об этом сообщил глава ОВА Александр Прокудин.

"Информацию относительно пострадавших уточняем", - добавил он.

В городском совете отметили, что из-за повторных ударов вражеской авиации по Херсону центральная часть перекрыта.

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Напомним, что утром председатель Херсонской ОВА сообщил, что российская армия сбросила четыре управляемые авиабомбы на центр Херсона, в результате чего были повреждены верхние этажи здания ОВА и разрушен подъезд многоэтажного жилого дома.

Авиация России КАБ-ми уничтожила здание Херсонской ОГА. ФОТО - изображение 1
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