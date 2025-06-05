Кварцяный: За ним пришло 12 военных. Выглядело, как облава
Такие тогда были трансферы
Легендарный в прошлом тренер "Волыни" Виталий Кварцяный рассказал, как в конце 80-х он не смог держать в команде молодого и перспективного защитника Олега Лужного.
"Это был 1988 год. Матч на луцком стадионе заканчивался, и я увидел, что вокруг раздевалок уже стояла куча людей в военной форме. В то время клубы подчинялись определенным властным структурам. Использовали админресурс, каждый пытался забрать футболистов. Лужного очень хотели видеть в команде СКА "Карпаты".
Этот клуб выступал в Первой лиге и имел больше возможностей, чтобы "организовать" этот трансфер. Во Львове просто сделали документы, по которым нашего футболиста вызывают в другую воинскую часть".
Однажды мы уже бежали с Олегом от военных. Так же ждали нас у выхода из раздевалки, а мы пошли через черный ход и просто сбежали. Я поселил его дома на несколько дней, потому что его искали в общежитии, где он жил. После первого "рейда" к нам приходил военный, начал пугать, что если мы не выполним приказ, то попадем в тюрьму.
Еще раз подчеркну – за Лужным пришло 12 военных! Это выглядело как облава. Через два дня он уже играл за СКА Карпаты. Был в нашей заявке на сезон, а потом оказался в другой команде. Никаких контрактов, компенсаций, переговоров. Так в СССР происходили трансферы", – рассказал Кварцяный.
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