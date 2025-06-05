Трамп: У меня есть дедлайн для санкций. Мы будем очень жесткими - это может касаться обеих стран

Президент США Дональд Трамп заявил, что имеет дедлайн для санкций против России.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Clash Report.

"У меня есть дедлайн для санкций против России. Мы будем очень жесткими. Это может касаться обеих стран. Если Россия выйдет за пределы дозволенного, вы будете удивлены, насколько мы жесткие", - заявил Трамп.

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На вопрос является ли Владимир Путин его другом Трамп ответил, что "не дружит ни с кем".

Комментируя операцию СБУ "Паутина" президент США сказал: "Путина сильно ударили, я не думаю, что он играет в игры. Путин сказал: "У нас нет другого выбора, кроме как атаковать", исходя из этого, и это, вероятно, будет некрасиво. Я сказал: "Не делайте этого, вы не должны этого делать".

И в очередной раз заявил, что количество погибших вследствие российско-украинской войны гораздо больше, чем сообщают СМИ.