65 лет Десне. Черниговская федерация проведет благотворительный матч

Черниговская областная ассоциация футбола официально объявила о проведении благотворительного матча в честь 65-летия ФК "Десна" под лозунгом "Вместе возможно почти все".

Отмечается, что в благотворительной встрече примут участие звезды "Десны" и футбольные легенды Черниговщины, а все доходы будут направлены на закупку лекарств, анализов и расходных материалов для детей, борющихся с онкологией.

"Черниговская областная ассоциация футбола организует благотворительный матч к юбилею "Десны" – с участием звезд клуба и футбольных легенд Черниговщины. Мероприятие состоится в поддержку общественной организации "Эвум", которая стала нашим надежным партнером в этом мероприятии", – говорится в заявлении ЧОАФ.

О времени и месте проведения мероприятия, а также о составе участников матча пока не сообщается исходя из соображений безопасности.

Напомним, что "Десна" прекратила выступления в профессиональных турнирах после начала полномасштабной российской агрессии против Украины. Во время блокады Чернигова оккупанты уничтожили всю инфраструктуру клуба вместе с домашним стадионом.