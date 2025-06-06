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Генштаб сообщил о потерях России за сутки в войне с Украиной

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Более 300 единиц техники

Генштаб сообщил о потерях России за сутки в войне с Украиной

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Потери российской армии за минувшие сутки составили 1160 военных, 5 бронемашин, 44 артсистемы и 3 средства ПВО.

Об этом информирует Генеральный штаб ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 06.06.25 ориентировочно составляют:

  • личного состава - 993910 (+1160) человек ликвидировано
  • танков - 10889 (+2)
  • боевых бронированных машин - 22685 (+5)
  • артиллерийских систем - 28794 (+44)
  • РСЗВ - 1406 (0)
  • средства ПВО - 1180 (+3)
  • самолетов - 413 (0)
  • вертолетов - 336 (0)
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 39193 (+174)
  • крылатые ракеты - 3271 (0)
  • корабли/катера - 28 (0)
  • подводные лодки - 1 (0)
  • автомобильной техники и автоцистерн - 50913 (+101)
  • специальная техника - 3907 (0)
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Источник:
Генштаб ЗСУ
Опубликовал: Александр Бураков

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