Генштаб сообщил о потерях России за сутки в войне с Украиной
Более 300 единиц техники
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Потери российской армии за минувшие сутки составили 1160 военных, 5 бронемашин, 44 артсистемы и 3 средства ПВО.
Об этом информирует Генеральный штаб ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 06.06.25 ориентировочно составляют:
- личного состава - 993910 (+1160) человек ликвидировано
- танков - 10889 (+2)
- боевых бронированных машин - 22685 (+5)
- артиллерийских систем - 28794 (+44)
- РСЗВ - 1406 (0)
- средства ПВО - 1180 (+3)
- самолетов - 413 (0)
- вертолетов - 336 (0)
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 39193 (+174)
- крылатые ракеты - 3271 (0)
- корабли/катера - 28 (0)
- подводные лодки - 1 (0)
- автомобильной техники и автоцистерн - 50913 (+101)
- специальная техника - 3907 (0)
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Источник:Генштаб ЗСУ
Опубликовал: Александр Бураков
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