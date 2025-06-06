Говорится даже о 2026-м году. В ОП рассказали о военных планах России

Пока президент США Дональд Трамп пытается склонить Москву к мирным переговорам, у России есть масштабные планы по дальнейшей оккупации территорий, которые могут отрезать Украину от Черного моря. Об этом пишет Politico.

По данным украинской военной разведки, Москва стремится расширить свое присутствие на востоке Украины. Это включает в себя захват всей Донецкой и Луганской областей осенью, а также создание буферной зоны вдоль северной границы с Россией к концу года, заявил заместитель главы офиса президента Украины, полковник Павел Палиса.

Лидер России Владимир Путин стремится оккупировать всю Украину к востоку от реки Днепр, которая делит страну пополам.

По его словам, Россия также надеется захватить южные украинские регионы — Одессу и Николаев, — что отрежет Украину от Черного моря — жизненно важного канала экспорта украинского зерна.

"К сожалению, они не говорят о мире. Они готовятся к войне", — сказал Палиса, который в среду провел брифинг для двухпартийной группы сенаторов в составе делегации во главе с главой администрации Владимира Зеленского Андреем Ермаком.

Неясно, сможет ли Россия достичь этих целей. Москва медленно продвигается на поле боя, но испытывает трудности в достижении крупных территориальных приобретений, которые наблюдались в начале войны.

Военные аналитики прогнозируют, что Россия увеличит темпы своих операций в летнем наступлении, чтобы усилить давление на Украину, но отмечают, что Москве может быть сложно поддерживать темпы до 2026 года. Россия не демонстрирует намерений завершать войну в ближайшее время.

Западные чиновники неоднократно заявляли, что не увидели в своих разведданных никаких признаков того, что Путин отступил от своих двух главных целей в этом конфликте: навсегда привязать Украину к России и заключить грандиозную сделку с Западом, которая пересмотрит архитектуру безопасности в Европе после окончания холодной войны.