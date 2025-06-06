Сбито более 400 целей. Воздушные Силы сообщили о результатах работы ПВО после комбинированной атаки РФ
Примерно столько всего было выпущено и дронов
Getty Images/Global Images Ukraine
В ночь на 6 июня Россия запустила 452 средства воздушного нападения:
- 407 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников-имитаторов различных типов по направлениям;
- 6 баллистических ракет Искандер-М/KN-23;
- 36 крылатых ракет Х-101;
- 2 крылатые ракеты Искандер-К;
- 1 противорадиолокационную ракету Х-31П.
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
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Противовоздушной обороной обезврежено 406 средств воздушного нападения противника по всей территории страны:
- 199 шахедов и дронов других типов сбито огневыми средствами, 169 - локально потеряны/подавлены РЭБ;
- 4 баллистические ракеты Искандер-М/KN-23, еще две - не достигли целей (локально утрачены);
- 30 крылатых ракет Х-101;
- 2 крылатые ракеты Искандер-К.
Зафиксировано попадание средств воздушного нападения РФ в 13 локациях, падение сбитых (обломки) в 19 локациях.
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Источник:Повітряні Сили
Опубликовал: Александр Бураков
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