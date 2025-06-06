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Удар на опережение. Генштаб подтвердил атаку по двум российским аэродромам

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Удар на опережение. Генштаб подтвердил атаку по двум российским аэродромам

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Силы обороны ударили на опережение, поразив аэродромы базирования российской авиации и другие важные военные объекты.

Об этом информирует Генеральный штаб ВСУ.

"В ночь на 6 июня, нанесен успешный удар по аэродрому Энгельс в Саратовской области - месте скопления авиации противника, которая осталась после операции Службы безопасности Украины. Также поражен аэродром Дягилево в Рязанской области, где базируются воздушные заправщики и истребители сопровождения, которые используются для обеспечения ракетных ударов по территории Украины. Кроме того, из Дягилево осуществляют вылеты стратегические бомбардировщики противника.

В Саратовской области подтверждены многочисленные попадания в по меньшей мере три резервуара с горюче-смазочными материалами с последующим возгоранием и масштабным пожаром на объекте. Экстренным службам оккупантов не удалось локализовать возгорание, наблюдается значительное задымление. Зафиксированы десятки взрывов в районе целей. Результаты поражения уточняются.

Также нанесено успешное огневое поражение по аэродрому "Дягилево". Фиксировалась работа вражеской ПВО в Рязанской области. Есть информация о пожаре в районе цели. Результаты уточняются.

Кроме того, Силы обороны Украины атаковали ряд важных объектов врага на территории Российской Федерации и временно оккупированных районах Украины. В частности, зафиксировано поражение логистического пункта 30 мотострелкового полка 72 мотострелковой дивизии армии РФ в районе населенного пункта Кульбаки Курской области. Результаты поражения уточняются", - говорится в сообщении.

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Источник:
Генштаб ЗСУ
Опубликовал: Александр Бураков

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