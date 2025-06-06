  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Ремонт отопления стадиона Металлист: объявлен тендер почти на 8 млн грн

В тренде

Ремонт отопления стадиона Металлист: объявлен тендер почти на 8 млн грн

Общие новости

Все работы должны быть завершены в течение года

Ремонт отопления стадиона Металлист: объявлен тендер почти на 8 млн грн

Фото: ФК Шахтер Донецк

Новина українською

Коммунальное предприятие Спортивный комплекс "Металлист" объявил тендер на проведение ремонтных работ на сумму 7,88 миллиона гривен.

Об этом сообщает Харьковский антикоррупционный центр со ссылкой на Prozorro.

Речь идет об аварийно-восстановительных работах сетей теплоснабжения от камеры 1228а/5-5 до индивидуального теплового пункта стадиона. Планируется заменить более 250 метров трубопроводов. Все работы должны быть завершены в течение года.

Это первый тендер на проведение ремонтных работ на стадионе со времен полномасштабного вторжения.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

В настоящее время стадион не используется по назначению. Харьковские команды проводят домашние матчи на других аренах - "Металлист" играет на стадионе "Авангард" в Ужгороде, а "Металлист 1925" - на "Левом Берегу" в Киеве.

Однако со следующего сезона "Металлисту 1925" придется искать новую домашнюю арену, поскольку "Левый Берег" прекратил сотрудничество с клубом после инцидента с оскорблениями болельщиков харьковской команды во время стыкового матча за путевку в Премьер-Лигу.

По теме
yellow-arrow
Удар на опережение. Генштаб подтвердил атаку по двум российским аэродромам
yellow-arrow
Били почти по всей Украине. Зеленский показал последствия массированного обстрела. ФОТО и ВИДЕО
yellow-arrow
Сбито более 400 целей. Воздушные Силы сообщили о результатах работы ПВО после комбинированной атаки РФ
ОСК
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Харківський антикорупційний центр
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости