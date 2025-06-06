Ремонт отопления стадиона Металлист: объявлен тендер почти на 8 млн грн
Все работы должны быть завершены в течение года
Фото: ФК Шахтер Донецк
Коммунальное предприятие Спортивный комплекс "Металлист" объявил тендер на проведение ремонтных работ на сумму 7,88 миллиона гривен.
Об этом сообщает Харьковский антикоррупционный центр со ссылкой на Prozorro.
Речь идет об аварийно-восстановительных работах сетей теплоснабжения от камеры 1228а/5-5 до индивидуального теплового пункта стадиона. Планируется заменить более 250 метров трубопроводов. Все работы должны быть завершены в течение года.
Это первый тендер на проведение ремонтных работ на стадионе со времен полномасштабного вторжения.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
В настоящее время стадион не используется по назначению. Харьковские команды проводят домашние матчи на других аренах - "Металлист" играет на стадионе "Авангард" в Ужгороде, а "Металлист 1925" - на "Левом Берегу" в Киеве.
Однако со следующего сезона "Металлисту 1925" придется искать новую домашнюю арену, поскольку "Левый Берег" прекратил сотрудничество с клубом после инцидента с оскорблениями болельщиков харьковской команды во время стыкового матча за путевку в Премьер-Лигу.
Популярное сейчас
- Президент Оболони: Шищенко попросил отпустить его в другой клуб
- Оболонь официально объявила об уходе главного тренера
- Стало известно, изменится ли положение Лунина в Реале с приходом Алонсо
- Шевченко и Платини готовят "заговор" против Чеферина, - СМИ
- Жена футболиста сборной Украины стильно отпраздновала день рождения в Испании
- Бывший звездный футболист засветился с новой избранницей