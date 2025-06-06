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СМИ: В результате атаки БПЛА в Брянске уничтожен вертолет Ми-8 и поврежден вертолет Ми-35

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Об этом пишут РосСМИ

СМИ: В результате атаки БПЛА в Брянске уничтожен вертолет Ми-8 и поврежден вертолет Ми-35

фото из свободных источников

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

В ночь на 6 июня в результате атаки украинских беспилотников на аэропорт "Брянск" в селе Октябрьское Брянской области РФ уничтожен российский боевой вертолет Ми-8, вертолет Ми-35 - поврежден.

Об этом сообщает ASTRA.

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Отмечается, что ночью беспилотники атаковали "Международный аэропорт Брянск". На ночных видео с места были слышны вторичные взрывы после атаки.

"В результате попаданий полностью сгорел боевой вертолет Ми-8, произошла детонация его боевого комплекта. Также частично поврежден вертолет Ми-35", - говорится в сообщении.

Кроме этого, повреждены административное здание аэропорта и здание спасательной службы. На складе "Озон", неподалеку от которого расположен аэропорт, эвакуировали несколько десятков сотрудников.

Пострадавших якобы нет.

СМИ: В результате атаки БПЛА в Брянске уничтожен вертолет Ми-8 и поврежден вертолет Ми-35 - изображение 1
СМИ: В результате атаки БПЛА в Брянске уничтожен вертолет Ми-8 и поврежден вертолет Ми-35 - изображение 2
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