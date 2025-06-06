  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Минобороны РФ заявило, что ночной удар по Украине – это месть за "Паутину"

В тренде

Минобороны РФ заявило, что ночной удар по Украине – это месть за "Паутину"

Общие новости
Обновлено

В ночь на 6 июня Россия нанесла комбинированный удар по территории Украины

Минобороны РФ заявило, что ночной удар по Украине – это месть за "Паутину"

фото из свободных источников

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

В Министерстве обороны России подтвердили, что в ночь на 6 июня их войска нанесли массированный удар по Украине. По версии России, удары якобы наносились по "объектам оборонной промышленности и военной инфраструктуры Украины".

Читайте такжеБили почти по всей Украине. Зеленский показал последствия массированного обстрела. ФОТО и ВИДЕО

Об этом говорится в заявлении Министерства обороны РФ.

Как сообщает российское Минобороны, для атаки якобы применили высокоточное дальнобойное оружие воздушного, морского и наземного базирования, а также ударные беспилотники.

Целями, по данным ведомства, стали якобы "конструкторские бюро, предприятия по производству и ремонту вооружения, цеха сборки БПЛА, центры подготовки лётного состава и склады ВСУ".

В Минобороны РФ заявили, что ночная атака стала ответом на "террористические акты киевского режима". Российское ведомство утверждает, что "все запланированные цели были поражены".

Напомним, что в ночь на 6 июня Россия нанесла комбинированный удар по территории Украины. Под обстрел попали Киев, Тернополь, Луцк, Чернигов и Львовская область.

По данным Воздушных сил Украины, Россия атаковала 452 средствами воздушного нападения: ракетами и дронами. Силы ПВО уничтожили 406 вражеских целей. Зафиксированы попадания в 13 локациях и падение обломков.

В результате удара по Киеву погибли трое спасателей, десятки людей пострадали.

В Киевской области в результате атаки повреждены железнодорожные пути, ряд поездов будет следовать резервными маршрутами.

1 июня СБУ провела спецоперацию "Паутина", в результате которой были поражены самолёты стратегической авиации на четырёх российских аэродромах. Глава СБУ Василий Малюк заявил, что всего было поражено 34% стратегических носителей крылатых ракет на основных аэродромах базирования РФ.

По теме
yellow-arrow
Сабо: Шевченко был хорошим футболистом, но нахрена он пошел в УАФ?
yellow-arrow
СМИ: В результате атаки БПЛА в Брянске уничтожен вертолет Ми-8 и поврежден вертолет Ми-35
yellow-arrow
Ремонт отопления стадиона Металлист: объявлен тендер почти на 8 млн грн
война с россией
Оцените этот материал:
1 голосов

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости