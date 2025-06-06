Минобороны РФ заявило, что ночной удар по Украине – это месть за "Паутину"
В ночь на 6 июня Россия нанесла комбинированный удар по территории Украины
фото из свободных источников
В Министерстве обороны России подтвердили, что в ночь на 6 июня их войска нанесли массированный удар по Украине. По версии России, удары якобы наносились по "объектам оборонной промышленности и военной инфраструктуры Украины".
Об этом говорится в заявлении Министерства обороны РФ.
Как сообщает российское Минобороны, для атаки якобы применили высокоточное дальнобойное оружие воздушного, морского и наземного базирования, а также ударные беспилотники.
Целями, по данным ведомства, стали якобы "конструкторские бюро, предприятия по производству и ремонту вооружения, цеха сборки БПЛА, центры подготовки лётного состава и склады ВСУ".
В Минобороны РФ заявили, что ночная атака стала ответом на "террористические акты киевского режима". Российское ведомство утверждает, что "все запланированные цели были поражены".
Напомним, что в ночь на 6 июня Россия нанесла комбинированный удар по территории Украины. Под обстрел попали Киев, Тернополь, Луцк, Чернигов и Львовская область.
По данным Воздушных сил Украины, Россия атаковала 452 средствами воздушного нападения: ракетами и дронами. Силы ПВО уничтожили 406 вражеских целей. Зафиксированы попадания в 13 локациях и падение обломков.
В результате удара по Киеву погибли трое спасателей, десятки людей пострадали.
В Киевской области в результате атаки повреждены железнодорожные пути, ряд поездов будет следовать резервными маршрутами.
1 июня СБУ провела спецоперацию "Паутина", в результате которой были поражены самолёты стратегической авиации на четырёх российских аэродромах. Глава СБУ Василий Малюк заявил, что всего было поражено 34% стратегических носителей крылатых ракет на основных аэродромах базирования РФ.
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