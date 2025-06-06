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Сабо: Шевченко был хорошим футболистом, но нахрена он пошел в УАФ?

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Сабо: Шевченко был хорошим футболистом, но нахрена он пошел в УАФ?

ТК Футбол 1/2/3

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Бывший тренер киевского "Динамо" и сборной Украины Йожеф Сабо высказался о легенде украинского футбола Андрее Шевченко, который сейчас возглавляет УАФ.

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"Он молодец, он был хорошим футболистом, но не нужно было ему идти в эту УАФ. Нахрена ему было туда идти? Посмотрим, что будет дальше", - сказал Сабо.

Напомним, что Йожеф Йожефович работал вместе с Андреем Шевченко в киевском "Динамо" и национальной сборной Украины.

@chornenkyi Лайк за легенду футболу #йожефсабо ♬ оригінальний звук - Chornenkyi
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