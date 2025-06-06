Сабо: Шевченко был хорошим футболистом, но нахрена он пошел в УАФ?
Экспертное мнение
ТК Футбол 1/2/3
Бывший тренер киевского "Динамо" и сборной Украины Йожеф Сабо высказался о легенде украинского футбола Андрее Шевченко, который сейчас возглавляет УАФ.
Читайте такжеСабо: Шевченко совершил одну очень большую ошибку
"Он молодец, он был хорошим футболистом, но не нужно было ему идти в эту УАФ. Нахрена ему было туда идти? Посмотрим, что будет дальше", - сказал Сабо.
Напомним, что Йожеф Йожефович работал вместе с Андреем Шевченко в киевском "Динамо" и национальной сборной Украины.
@chornenkyi Лайк за легенду футболу #йожефсабо ♬ оригінальний звук - Chornenkyi
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Президент Оболони: Шищенко попросил отпустить его в другой клуб
- Оболонь официально объявила об уходе главного тренера
- Испания перестреляла Францию, исторический день для Узбекистана и Иордании и новый тренер для ЛНЗ. Главные новости за 5 июня
- Сабо: Шевченко совершил одну очень большую ошибку
- Жена футболиста сборной Украины стильно отпраздновала день рождения в Испании
- Футболист львовских Карпат сыграл сказочную свадьбу у воды — настоящий праздник любви и красоты
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
225 000
2На сайт
100 000
3На сайт
5 000