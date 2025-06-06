Сабо: Шевченко был хорошим футболистом, но нахрена он пошел в УАФ?

Бывший тренер киевского "Динамо" и сборной Украины Йожеф Сабо высказался о легенде украинского футбола Андрее Шевченко, который сейчас возглавляет УАФ.

"Он молодец, он был хорошим футболистом, но не нужно было ему идти в эту УАФ. Нахрена ему было туда идти? Посмотрим, что будет дальше", - сказал Сабо.