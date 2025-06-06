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Socca. Сборная Украины на Евро-2025 вырвала ничью у Польши и с первого места вышла с группы

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Наша команда вышла в плей-офф

Socca. Сборная Украины на Евро-2025 вырвала ничью у Польши и с первого места вышла с группы

фото из соцсетей

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Сборная Украины по Socca провела свой третий матч в рамках группового раунда Евро-2025. В пятницу, 6 июня, наша команда играла с Польшей.

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Наша команда дважды уступала в счете, 0:1 и 1:2, но все-таки смогла вырвать важную ничью, реализовав буллит – 2:2.

Обе команды уже до матча гарантировали себе выход в 1/8 финала, но украинская сборная благодаря ничьей стала победителем группы (лучшая разница мячей) и обеспечила себе более удобную сетку в плей-офф. Соперник будет определен позже (скорее всего, это будет Португалия).

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3-й тур, 6 июня. Молдова (Кишинев)
Польша – Украина – 2:2
Голы (Украина): Дмитрий Мельничук, 21, Антон Росс, 40 (буллит)

Турнирное положение в группе C:

  1. Украина – 7 очков
  2. Польша – 7 очков
  3. Сербия – 0 очков
  4. Италия – 0 очков
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