Более 300 артефактов из разных эпох. В Торонто проходит выставка о украинском футболе. ФОТО

В Торонто, где сборная Украины 7 июня в рамках товарищеского турнира Canadian Shield сыграет против сборной Канады, открылась выставка "Украинский футбол. Игра продолжается".

Выставку, которая продлится с 5 по 10 июня, открыл президент УАФ Андрей Шевченко.

Посетители могут увидеть более 300 экспонатов, рассказывающих историю украинского футбола: в Торонто открылась первая в истории выставка "Украинский футбол: Игра продолжается"

Что ждет посетителей выставки:

Это первый масштабный проект об украинском футболе, объединяющий свыше 300 артефактов из разных эпох, собранных из частных коллекций.

Среди экспонатов:

футболки с первого в истории независимой Украины, матча между Украиной и Венгрией 1992;

тренерские записи Валерия Лобановского и вещи того периода;

евротрофеи клубов "Динамо" и "Шахтер";

мяч с автографами всех обладателей Золотых мячей Украины: Олега Блохина, Игоря Беланова и Андрея Шевченко

форма Андрея Русола, в которой он забил первый гол Украины на ЧМ;

кубок победителей юношеского Евро U-19 (2009);

медали наибольших побед национальных сборных в частности, U-19, U-20 и футзала

экспонаты из частных коллекций Андрея Шевченко, Олега Лужного, Сергея Реброва, Андрея Русола, Владимира Езерского, Юрия Калитвинцева и других легенд футбола, в частности;

футболка финала Лиги чемпионов 2003 года, когда "Милан" победил "Ювентус".

футболка Сергея Реброва с периода выступлений за лондонский "Вест Хэм." В это время Ребров активно вызывался в национальную сборную.

футболка сборной Украины капитана Олега Лужного. В период отбора на Евро-2000 именно тогда, когда Украина обошла Россию и вышла в плей-офф.

экспонаты из частных коллекций более 20-ти коллекционеров.

Футбол и война

Отдельная зона выставки посвящена украинскому футболу и его развитию во времена полномасштабной войны. Более 25 военных бригад предоставили свои боевые флаги для экспозиции, среди них:

Национальная гвардия Украины: "Азов", "Хартия"

2 Парашютно-десантный батальон 25-й Сичеславской бригады

93 ОМБр "Холодный Яр"

сведенная стрелковая бригада патрульной полиции "Хижак"

ІІІ ОШБр ВСУ, 225 ОШБ ВСУ, 45 артбригада, 108 ТрО, 54 ОМБр им. Мазепы, 456 бригада транспортной авиации, 8 бригада морской пехоты, 411 полк БПЛА, 148 артбригада

Особое место в экспозиции занимает история Романа Максимюка — футболиста, ушедшего добровольцем на фронт игрока луцкой Волыни, а теперь считающегося без вести пропавшим. Его жена передала для выставки футболку и военную форму Романа.

Отмечается, что вход на выставку свободный!