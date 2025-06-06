Более 300 артефактов из разных эпох. В Торонто проходит выставка о украинском футболе. ФОТО
И не только про футбол, но и про войну
УАФ
В Торонто, где
Выставку, которая продлится с 5 по 10 июня, открыл президент УАФ Андрей Шевченко.
Посетители могут увидеть более 300 экспонатов, рассказывающих историю украинского футбола: в Торонто открылась первая в истории выставка "Украинский футбол: Игра продолжается"
Что ждет посетителей выставки:
Это первый масштабный проект об украинском футболе, объединяющий свыше 300 артефактов из разных эпох, собранных из частных коллекций.
Среди экспонатов:
- футболки с первого в истории независимой Украины, матча между Украиной и Венгрией 1992;
- тренерские записи Валерия Лобановского и вещи того периода;
- евротрофеи клубов "Динамо" и "Шахтер";
- мяч с автографами всех обладателей Золотых мячей Украины: Олега Блохина, Игоря Беланова и Андрея Шевченко
- форма Андрея Русола, в которой он забил первый гол Украины на ЧМ;
- кубок победителей юношеского Евро U-19 (2009);
- медали наибольших побед национальных сборных в частности, U-19, U-20 и футзала
- экспонаты из частных коллекций Андрея Шевченко, Олега Лужного, Сергея Реброва, Андрея Русола, Владимира Езерского, Юрия Калитвинцева и других легенд футбола, в частности;
- футболка финала Лиги чемпионов 2003 года, когда "Милан" победил "Ювентус".
- футболка Сергея Реброва с периода выступлений за лондонский "Вест Хэм." В это время Ребров активно вызывался в национальную сборную.
- футболка сборной Украины капитана Олега Лужного. В период отбора на Евро-2000 именно тогда, когда Украина обошла Россию и вышла в плей-офф.
- экспонаты из частных коллекций более 20-ти коллекционеров.
Футбол и война
Отдельная зона выставки посвящена украинскому футболу и его развитию во времена полномасштабной войны. Более 25 военных бригад предоставили свои боевые флаги для экспозиции, среди них:
- Национальная гвардия Украины: "Азов", "Хартия"
- 2 Парашютно-десантный батальон 25-й Сичеславской бригады
- 93 ОМБр "Холодный Яр"
- сведенная стрелковая бригада патрульной полиции "Хижак"
- ІІІ ОШБр ВСУ, 225 ОШБ ВСУ, 45 артбригада, 108 ТрО, 54 ОМБр им. Мазепы, 456 бригада транспортной авиации, 8 бригада морской пехоты, 411 полк БПЛА, 148 артбригада
- Особое место в экспозиции занимает история Романа Максимюка — футболиста, ушедшего добровольцем на фронт игрока луцкой Волыни, а теперь считающегося без вести пропавшим. Его жена передала для выставки футболку и военную форму Романа.
Отмечается, что вход на выставку свободный!
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