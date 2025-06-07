Папа Гуйе – 41 год: что вы знаете об экс-игроке Металлиста и Днепра? Квиз от UA-Футбол
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7 июня исполняется 41 год легенде "Металлиста", одному из лучших защитников в истории УПЛ Папа Гуйе.
По этому случаю мы предлагаем вам проверить, насколько хорошо вы следили за его карьерой, пройдя наш квиз.
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