Папа Гуйе – 41 год: что вы знаете об экс-игроке Металлиста и Днепра? Квиз от UA-Футбол

7 июня исполняется 41 год легенде "Металлиста", одному из лучших защитников в истории УПЛ Папа Гуйе.

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По этому случаю мы предлагаем вам проверить, насколько хорошо вы следили за его карьерой, пройдя наш квиз.