Трамп после ссоры с Маском подумывает продать свою Tesla

Американский президент Дональд Трамп может продать или отдать свой электрокар Tesla, который приобрел, чтобы поддержать Илона Маска, и которым щеголял перед журналистами в Белом доме.

Об этом сообщает CNN, которое цитирует чиновника Белого дома на условиях анонимности.

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В марте Трамп купил Tesla, чтобы поддержать Маска на фоне волны критики его работы в американской администрации и нападений на офисы производителя электрокаров.

Автомобиль с тех пор стоит на территории Белого дома. Сам Трамп не пользовался им, но "одалживал" его работникам своей администрации.

По словам представителя Белого дома, теперь Трамп хочет продать или, возможно, подарить кому-то свою Tesla. Собеседник журналистов не уточнил, на каком этапе находится это решение.

Напомним, публичный спор между президентом США и американским миллиардером вспыхнул ранее в четверг, когда Трамп заявил, что победил бы на президентских выборах без помощи Маска.

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После этого Маск начал публиковать серию сообщений на Х, которые начались с критического замечания: мол, без его помощи "Трамп проиграл бы выборы, демократы контролировали бы Палату представителей, а республиканцы имели бы 51 мандат против 49 в Сенате".

В дальнейших сообщениях Маск продолжил резко критиковать бюджетный законопроект Трампа, который, по его словам, предусматривает рост и без того большого дефицита бюджета США.

В ответ Трамп написал, что в определенный момент времени Илон оказался "на грани", а также добавил, что "он просто сошел с ума!".