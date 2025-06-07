Победы украинских сборных U-20 и U-21, новый тренер Довбика, уход Шищенко. Главные новости за 6 июня

В рамках подготовки к финальному турниру Евро-2025 (U-21) молодежная сборная Украины сыграла контрольный матч против сверстников из Испании. Игра прошла в испанском городе Алькоркон на арене "Санто Доминго Стэдиум". На 90+2 после подачи Вьюнника головой в дальний угол попадает Квасница – 0:1. Таким образом, украинцы вырывают победу.

"Рома" объявила о назначении Джан Пьеро Гасперини новым главным тренером первой команды. Специалист подписал трехлетний контракт с итальянским грандом после девяти лет во главе "Аталанты". В Бергамо он выиграл 228 раз в 439 матчах (101 ничья и 110 поражений).

"Тоттенхэм" официально объявил об увольнении главного тренера Анге Постекоглу. Как сообщил клуб, это решение было принято после пересмотра выступлений команды и долгих размышлений. Напомним, "шпоры" выиграли Лигу Европы, но в АПЛ финишировали на 17-й позиции в турнирной таблице.

"Оболонь" на своем официальном сайте сообщила об уходе Сергея Шищенко. Стороны прекратили сотрудничество по обоюдному согласию. Решение вступает в силу с 16 июня 2025 года. Под его руководством "бело-зеленые" завершили сезон 2024/25 на 11-й позиции в турнирной таблице УПЛ.

Как заявил президент клуба Александр Слободян, первую команду принял Александр Антоненко, который ранее работал с командой U-19. Подробнее – по ссылке выше.

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Норвегия побеждает Топ-сборную впервые с 2010-го года. Впрочем, учитывая ее форму и состав в атаке, такая победа именно сейчас не удивляет. Она одерживает пятую победу подряд во всех турнирах, в пятом матче подряд забивает как минимум три мяча. Она возглавляет группу с девятью очками в трех матчах и блестящей разницей мячей - 12:2. Подробнее о матче – по ссылке выше. Также читайте на сайте UA-Футбол о других поединках отбора на ЧМ.

Поединок проходил за закрытыми дверями и завершился победой подопечных Дмитрия Михайленко со счетом 2:0. В составе украинской команды голами отличились Рамик Гаджиев и Ярослав Караман (с пенальти). К слову, ранее молодежная сборная Украины U-21 обыграла "Мурсию" U-21 (4:0) в спарринге.