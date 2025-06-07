Силы обороны поразили около шести сотень единиц техники. Генштаб подытожил потери армии РФ
Половина – это БпЛА
Генштаб/22 ОМБр
Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины подытожил потери россиян за минувшие сутки войны.
Силы обороны ликвидировали и ранили 1120 противниками. Кроме этого было поражено 596 единиц техники, в том числе 300 БпЛА и один вертолет. Также были сбиты 37 крылатых ракет.
В целом потери армии РФ с 24 февраля 2022 г. выглядят следующим образом:
- личного состава – около 995030 (+1120) человек,
- танков ‒ 10904 (+15) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 22737 (+52) ед,
- артиллерийских систем – 28850 (+56) ед,
- РСЗО – 1410 (+4) ед,
- средств ПВО ‒ 1181 (+1) ед,
- самолетов – 413 (+0) ед,
- вертолетов – 337 (+1) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 39493 (+300),
- крылатых ракет ‒ 3308 (+37),
- кораблей/катеров ‒ 28 (+0) ед,
- подводных лодок – 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн – 51079 (+166) ед,
- специальной техники – 3908 (+1)
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Источник:Генштаб ЗСУ
Опубликовал: Максим Кучер
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