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Силы обороны поразили около шести сотень единиц техники. Генштаб подытожил потери армии РФ

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Половина – это БпЛА

Силы обороны поразили около шести сотень единиц техники. Генштаб подытожил потери армии РФ

Генштаб/22 ОМБр

Новина українською

Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины подытожил потери россиян за минувшие сутки войны.

Силы обороны ликвидировали и ранили 1120 противниками. Кроме этого было поражено 596 единиц техники, в том числе 300 БпЛА и один вертолет. Также были сбиты 37 крылатых ракет.

В целом потери армии РФ с 24 февраля 2022 г. выглядят следующим образом:

  • личного состава – около 995030 (+1120) человек,
  • танков ‒ 10904 (+15) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 22737 (+52) ед,
  • артиллерийских систем – 28850 (+56) ед,
  • РСЗО – 1410 (+4) ед,
  • средств ПВО ‒ 1181 (+1) ед,
  • самолетов – 413 (+0) ед,
  • вертолетов – 337 (+1) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 39493 (+300),
  • крылатых ракет ‒ 3308 (+37),
  • кораблей/катеров ‒ 28 (+0) ед,
  • подводных лодок – 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 51079 (+166) ед,
  • специальной техники – 3908 (+1)
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Источник:
Генштаб ЗСУ
Опубликовал: Максим Кучер

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