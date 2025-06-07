Силы обороны поразили около шести сотень единиц техники. Генштаб подытожил потери армии РФ

Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины подытожил потери россиян за минувшие сутки войны.

Силы обороны ликвидировали и ранили 1120 противниками. Кроме этого было поражено 596 единиц техники, в том числе 300 БпЛА и один вертолет. Также были сбиты 37 крылатых ракет.

В целом потери армии РФ с 24 февраля 2022 г. выглядят следующим образом: