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В Харькове раздалось около 40 взрывов во время атаки россиян. Есть погибшие и раненые

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В Харькове раздалось около 40 взрывов во время атаки россиян. Есть погибшие и раненые

ДСНС Харкова

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Россияне в ночь с 6 на 7 июня провели массовую атаку на Харьков.

Как сообщил мэр города Игорь Терехов, по состоянию на 4:38 в городе в течение полутора часов раздалось по меньшей мере 40 взрывов.

"Харьков сейчас переживает мощную атаку за все время полномасштабной войны. Враг наносит удары одновременно ракетами, "шахедами" и управляемыми авиабомбами", - добавляет Терехов.

По предварительным подсчетам по городу были нанесены удары 48 "шахедами", двумя ракетами и четырьмя КАБами.

По состоянию на 8:43 известно о трех жертвах этой атаки среди гражданского населения. Также есть 21 пострадавший, среди которых полуторамесячный младенец и 14-летняя девочка.

"В результате обстрела Харькова, на данную минуту зафиксировано повреждение 18 многоквартирных домов (в трех из них поврежден конструктив) и 13 частных подворий", - отмечает Терехов.

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Харьков Игорь Терехов война с россией
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Источник:
t.me/ihor_terekhov Ігор Терехов в Telegram
Опубликовал: Максим Кучер

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