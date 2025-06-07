В Харькове раздалось около 40 взрывов во время атаки россиян. Есть погибшие и раненые
Кроме того, крупные инфраструктурные повреждения
ДСНС Харкова
Россияне в ночь с 6 на 7 июня провели массовую атаку на Харьков.
Как сообщил мэр города Игорь Терехов, по состоянию на 4:38 в городе в течение полутора часов раздалось по меньшей мере 40 взрывов.
"Харьков сейчас переживает мощную атаку за все время полномасштабной войны. Враг наносит удары одновременно ракетами, "шахедами" и управляемыми авиабомбами", - добавляет Терехов.
По предварительным подсчетам по городу были нанесены удары 48 "шахедами", двумя ракетами и четырьмя КАБами.
По состоянию на 8:43 известно о трех жертвах этой атаки среди гражданского населения. Также есть 21 пострадавший, среди которых полуторамесячный младенец и 14-летняя девочка.
"В результате обстрела Харькова, на данную минуту зафиксировано повреждение 18 многоквартирных домов (в трех из них поврежден конструктив) и 13 частных подворий", - отмечает Терехов.
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