Россияне ночью использовали для атаки 215 средств воздушного нападения. Сколько сбила ПВО?
Были и БпЛА, и ракеты
ДСНС Харкова
Армия РФ в ночь с 6 на 7 июня атаковала Украину 215 средствами воздушного нападения. Угроза продолжалась с 22:00 до утра.
Для атаки были использованы как беспилотники, так и ракеты:
- 206 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотники-имитаторы разных типов по направлениям: Брянск, Курск, Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск (РФ), Чауда (ТОТ Крыма);
- 2 баллистические ракеты Искандер-М/KN-23 из Воронежской обл. (РФ);
- 6 управляемых авиационных ракет Х-59/69 из самолетов тактической авиации из воздушного пространства ТОТ Запорожской области;
- 1 крылатая ракета Искандер-К из Ростовской обл. (РФ).
“Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По предварительным данным, по состоянию на 09:00 противовоздушной обороной обезврежено 174 средства воздушного нападения противника:
- 87 вражеских БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) сбиты огневыми средствами, 80 — локационно утраченные/приглушенные РЭБ;
- 6 управляемых ракет Х-59/69;
- 1 крылатую ракету Искандер-К”, – говорится в отчете ПС ВСУ.
Пока известно о попадании средств воздушного нападения в 10 различных локациях. Кроме этого было зафиксировано падение сбитых уламков в семи локациях.
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