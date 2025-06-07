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Россияне ночью использовали для атаки 215 средств воздушного нападения. Сколько сбила ПВО?

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Были и БпЛА, и ракеты

Россияне ночью использовали для атаки 215 средств воздушного нападения. Сколько сбила ПВО?

ДСНС Харкова

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Армия РФ в ночь с 6 на 7 июня атаковала Украину 215 средствами воздушного нападения. Угроза продолжалась с 22:00 до утра.

Для атаки были использованы как беспилотники, так и ракеты:

  • 206 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотники-имитаторы разных типов по направлениям: Брянск, Курск, Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск (РФ), Чауда (ТОТ Крыма);
  • 2 баллистические ракеты Искандер-М/KN-23 из Воронежской обл. (РФ);
  • 6 управляемых авиационных ракет Х-59/69 из самолетов тактической авиации из воздушного пространства ТОТ Запорожской области;
  • 1 крылатая ракета Искандер-К из Ростовской обл. (РФ).
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“Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 09:00 противовоздушной обороной обезврежено 174 средства воздушного нападения противника:

  • 87 вражеских БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) сбиты огневыми средствами, 80 — локационно утраченные/приглушенные РЭБ;
  • 6 управляемых ракет Х-59/69;
  • 1 крылатую ракету Искандер-К”, – говорится в отчете ПС ВСУ.

Пока известно о попадании средств воздушного нападения в 10 различных локациях. Кроме этого было зафиксировано падение сбитых уламков в семи локациях.

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Источник:
ПС ЗСУ
Опубликовал: Максим Кучер

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