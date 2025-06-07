Россияне ночью использовали для атаки 215 средств воздушного нападения. Сколько сбила ПВО?

Армия РФ в ночь с 6 на 7 июня атаковала Украину 215 средствами воздушного нападения. Угроза продолжалась с 22:00 до утра.

Для атаки были использованы как беспилотники, так и ракеты:

206 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотники-имитаторы разных типов по направлениям: Брянск, Курск, Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск (РФ), Чауда (ТОТ Крыма);

2 баллистические ракеты Искандер-М/KN-23 из Воронежской обл. (РФ);

6 управляемых авиационных ракет Х-59/69 из самолетов тактической авиации из воздушного пространства ТОТ Запорожской области;

1 крылатая ракета Искандер-К из Ростовской обл. (РФ).

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“Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины. По предварительным данным, по состоянию на 09:00 противовоздушной обороной обезврежено 174 средства воздушного нападения противника: 87 вражеских БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) сбиты огневыми средствами, 80 — локационно утраченные/приглушенные РЭБ;

6 управляемых ракет Х-59/69;

1 крылатую ракету Искандер-К”, – говорится в отчете ПС ВСУ.

Пока известно о попадании средств воздушного нападения в 10 различных локациях. Кроме этого было зафиксировано падение сбитых уламков в семи локациях.