Украина спровоцировала: Трамп оправдал удар РФ
Президент США фактически возложил ответственность на Киев
Getty Images/Global Images Ukraine
Президент США Дональд Трамп заявил, что именно действия Украины стали поводом для масштабной атаки России в ночь на 6 июня. Таким образом он фактически возложил ответственность за обстрелы на Киев.
Во время разговора с журналистами на борту самолета Air Force One, Трампа спросили о влиянии спецоперации СБУ «Паутина», направленной против российской стратегической авиации. В ответ он заявил, что предупреждал Киев о возможной расплате со стороны Кремля.
«Ну, они дали Путину повод для массированной атаки прошлой ночью. Мне не понравилось то, что я увидел (удары по аэродромам РФ - ред.). И я сказал: теперь будет ответный удар», - сказал Трамп.
Напомним, что 1 июня СБУ отработала сразу по четырем военным аэродромам Российской Федерации. Уникальная спецоперация получила название «Паутина». На данный момент известно о поражении как минимум 41 самолета.
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