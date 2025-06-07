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Украина спровоцировала: Трамп оправдал удар РФ

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Президент США фактически возложил ответственность на Киев

Украина спровоцировала: Трамп оправдал удар РФ

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Президент США Дональд Трамп заявил, что именно действия Украины стали поводом для масштабной атаки России в ночь на 6 июня. Таким образом он фактически возложил ответственность за обстрелы на Киев.

Во время разговора с журналистами на борту самолета Air Force One, Трампа спросили о влиянии спецоперации СБУ «Паутина», направленной против российской стратегической авиации. В ответ он заявил, что предупреждал Киев о возможной расплате со стороны Кремля.

«Ну, они дали Путину повод для массированной атаки прошлой ночью. Мне не понравилось то, что я увидел (удары по аэродромам РФ - ред.). И я сказал: теперь будет ответный удар», - сказал Трамп.

Напомним, что 1 июня СБУ отработала сразу по четырем военным аэродромам Российской Федерации. Уникальная спецоперация получила название «Паутина». На данный момент известно о поражении как минимум 41 самолета.

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Источник:
gazeta
Опубликовал: Михаил Олексиенко

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