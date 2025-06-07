Воздушные Силы ВСУ сообщили о поражении российского истребителя

Уничтожен очередной российский истребитель.

"Сегодня утром, 7 июня 2025 года, в результате успешной операции Воздушных Сил на Курском направлении сбит российский истребитель Су-35! Вместе к победе!", - говорится в сообщении Воздушных Сил ВСУ

Су-35 — советский/российский многоцелевой истребитель четвертого поколения. По состоянию на август 2021 года в России насчитывалось 124 истребителя этого образца. Это уже 12 уничтоженный Су-35 с момента полномасштабного вторжения РФ.