Воздушные Силы ВСУ сообщили о поражении российского истребителя
Сбит российский истребитель Су-35
фото из свободных источников
Уничтожен очередной российский истребитель.
"Сегодня утром, 7 июня 2025 года, в результате успешной операции Воздушных Сил на Курском направлении сбит российский истребитель Су-35! Вместе к победе!", - говорится в сообщении Воздушных Сил ВСУ
Су-35 — советский/российский многоцелевой истребитель четвертого поколения. По состоянию на август 2021 года в России насчитывалось 124 истребителя этого образца. Это уже 12 уничтоженный Су-35 с момента полномасштабного вторжения РФ.
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Источник:Повітряні Сили ЗС України
Опубликовал: Михаил Олексиенко
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