  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Французские компании будут производить дроны на территории Украины

В тренде

Французские компании будут производить дроны на территории Украины

Общие новости

Об этом сообщил министр обороны Франции

Французские компании будут производить дроны на территории Украины

Zelenskiy Official

Новина українською

Французские компании в области автомобилестроения и обороны будут производить дроны на территории Украины.
Об этом в пятницу в эфире телеканала LCI сообщил министр обороны Франции Себастьен Лекорню.

Министр Лекорню отметил, что это будет взаимовыгодное партнерство с Киевом.

"Мы начнем совершенно новое партнерство, в рамках которого крупная компания, производящая французские автомобили — я не называю ее, потому что она сама должна это объявить — объединится с французским оборонным предприятием, чтобы создать производственные линии в Украине для производства дронов", — заявил министр.

Тип дронов не уточняется, однако они будут предназначены для украинских военных.

По теме
yellow-arrow
Воздушные Силы ВСУ сообщили о поражении российского истребителя
yellow-arrow
Украина спровоцировала: Трамп оправдал удар РФ
yellow-arrow
Россияне ночью использовали для атаки 215 средств воздушного нападения. Сколько сбила ПВО?
война с россией
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
suspilne
Опубликовал: Михаил Олексиенко

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости