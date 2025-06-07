Французские компании будут производить дроны на территории Украины

Французские компании в области автомобилестроения и обороны будут производить дроны на территории Украины.

Об этом в пятницу в эфире телеканала LCI сообщил министр обороны Франции Себастьен Лекорню.

Министр Лекорню отметил, что это будет взаимовыгодное партнерство с Киевом.

"Мы начнем совершенно новое партнерство, в рамках которого крупная компания, производящая французские автомобили — я не называю ее, потому что она сама должна это объявить — объединится с французским оборонным предприятием, чтобы создать производственные линии в Украине для производства дронов", — заявил министр.

Тип дронов не уточняется, однако они будут предназначены для украинских военных.