Французские компании будут производить дроны на территории Украины
Об этом сообщил министр обороны Франции
Zelenskiy Official
Французские компании в области автомобилестроения и обороны будут производить дроны на территории Украины.
Об этом в пятницу в эфире телеканала LCI сообщил министр обороны Франции Себастьен Лекорню.
Министр Лекорню отметил, что это будет взаимовыгодное партнерство с Киевом.
"Мы начнем совершенно новое партнерство, в рамках которого крупная компания, производящая французские автомобили — я не называю ее, потому что она сама должна это объявить — объединится с французским оборонным предприятием, чтобы создать производственные линии в Украине для производства дронов", — заявил министр.
Тип дронов не уточняется, однако они будут предназначены для украинских военных.
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