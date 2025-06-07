В Кремле обвинили Киев в срыве обмена военнопленными

В субботу, 7 июня, помощник российского президента Владимир Мединский обвинил Украину в том, что она "неожиданно перенесла" как обмен тел, так и сам процесс обмена военнопленными.

Помощник российского президента заявил, что Украина получила первый список из 640 военнопленных — с целью начать обмен.

В то же время, Мединский обвинил украинскую сторону в том, что она "неожиданно перенесла" как обмен тел, так и сам процесс обмена военнопленными на "неопределенный срок". Он также призвал Киев "немедленно выполнить договоренности, достигнутые в Стамбуле".

Помощник главы Кремля также заявил, что Россия уже доставила в район обмена первую партию из 1212 тел украинских военных в рефрижераторах.

"РФ призывает Украину забрать тела 6 000 солдат и офицеров ВСУ, чтобы семьи могли по-человечески отдать их земли", - отметил Мединский.

В ответ источники РБК-Украина отметили, что обмен готовится, а россияне только пытаются давить на переговорную группу.