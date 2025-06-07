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Черноморец покинул капитан команды

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Написал прощальное письмо

Черноморец покинул капитан команды

Фото - Анатолій Спиця / UA-Футбол

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Капитан "Черноморца" Богдан Бутко покидает команду. Об этом сообщил защитник в своем прощальном письме в соцсетях.

"Дорогие друзья, болельщики и люди с большим черно-синим сердцем. Хотел бы в первую очередь поблагодарить вас за теплый прием, однако, к сожалению, мое время подошло к концу в таком замечательном городе, как Одесса. Во-вторых, хочу извиниться перед вами за результат и игру команды, поскольку я был капитаном, поэтому все же ответственность ложилась и на меня в определенной степени.

Очень обидно и грустно, что так сложилось, но жизнь продолжается. Приятно было видеть вас на трибунах. Надеюсь и верю, что команда как можно скорее вернется в высший дивизион. Частичка моей души навсегда останется с "Черноморцем", – написал Бутко.

33-летний игрок провел в текущем сезоне 25 матчей, забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи.

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Богдан Бутко Черноморец (Одесса)
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Источник:
Богдан Бутко
Опубликовал: Виктор Иванчук
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