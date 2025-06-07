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Наверное, самая массированная атака. Глава Харьковской ОВА рассказал о последствиях российских ударов по городу

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Наверное, самая массированная атака. Глава Харьковской ОВА рассказал о последствиях российских ударов по городу

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Глава Харьковской ОВА рассказал о последствиях российских ударов по городу.

Олег Синегубов в эфире телемарафона рассказал, каким оружием российские войска атаковали Харьков ночью и последствия ударов.

"Харьковская область, включая город Харьков пережили, наверное, самую массированную атаку с начала полномасштабного вторжения. Она была комбинированная: применялись ракетные удары, шахеты. Если посчитать: одна ракета Х-35, еще две ракеты неустановленного типа, 58 шахедов, включая 50 по городу Харькову.

В Харькове были прямые попадания по многоэтажным домам. В одном из таких погибли две женщины. Одну спасли из-под завалов. В результате удара госпитализированы 10 человек, остальным была оказана помощь на месте.

Еще один человек погиб из-за удара шахедов по частному сектору.

Всем людям предложили на месте возможность отселения - есть места для временного пребывания. Дом серьезно пострадал, будут проведены все необходимые экспертизы, относительно его возможного восстановления и дальнейшей эксплуатации", - заявил Синегубов.

Глава заявил об ударах по одному из местных предприятий. По его словам, под завалами могут находиться работники.

"Продолжаются аварийно-поисковые работы по гражданскому предприятию, которое из-за ударов шахедов было уничтожено полностью. Там работают подразделения ГСЧС, которые ликвидируют последствия и пожар. Площадь возгорания очень серьезная. По нашей информации под завалами могут пребывать шесть сотрудников – на связь пока они не выходят", - заявил Синегубов.

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Источник:
Олег Синєгубов
Опубликовал: Владислав Прийменко

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