СБУ обнародовала новое эксклюзивное видео из своей спецоперации Паутина
На записи зафиксирован полный путь одного из FPV-дронов
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Служба безопасности Украины обнародовала новое эксклюзивное видео из своей спецоперации "Паутина". На записи зафиксирован полный путь одного из FPV-дронов с момента старта с крыши модульного дома до поражения российского стратегического бомбардировщика Ту-22М3 на аэродроме "Белая".
Напомним, СБУ нанесла такие удары сразу по 4 военным аэродромам россиян: "Оленья", "Иваново", "Дягилево" и "Белая". Там базировалась стратегическая авиация россиян, регулярно обстреливающая мирные украинские города.
Примерная стоимость техники, пораженной по результатам спецоперации Службы безопасности "Паутина", превышает 7 миллиардов долларов США. Общие потери авиации противника составляют 41 единицу.
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