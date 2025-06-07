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СБУ обнародовала новое эксклюзивное видео из своей спецоперации Паутина

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На записи зафиксирован полный путь одного из FPV-дронов

СБУ обнародовала новое эксклюзивное видео из своей спецоперации Паутина

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Михаил Олексиенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Служба безопасности Украины обнародовала новое эксклюзивное видео из своей спецоперации "Паутина". На записи зафиксирован полный путь одного из FPV-дронов с момента старта с крыши модульного дома до поражения российского стратегического бомбардировщика Ту-22М3 на аэродроме "Белая".

Напомним, СБУ нанесла такие удары сразу по 4 военным аэродромам россиян: "Оленья", "Иваново", "Дягилево" и "Белая". Там базировалась стратегическая авиация россиян, регулярно обстреливающая мирные украинские города.

Примерная стоимость техники, пораженной по результатам спецоперации Службы безопасности "Паутина", превышает 7 миллиардов долларов США. Общие потери авиации противника составляют 41 единицу.

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