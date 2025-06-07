Втерли нос. Спортивный арбитражный суд обязал российский клуб заплатить деньги украинцам

Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляцию российского "Локомотива" по делу игрока Марка Мампасси. В январе 2022 года защитник переехал в Россию из донецкого "Шахтера". Украинский клуб "Мариуполь" требовал от россиян компенсации, апеллируя к тому, что именно он воспитал футболиста (играл в аренде).

"Локомотив" отказался платить деньги и подал апелляцию в CAS. Однако учреждение ее не удовлетворило, а вместо этого обязало россиян заплатить 50 тысяч евро "Мариуполю" в виде компенсации.

На данный момент Мампасси играет в аренде за бельгийский "Кортрейк". В этом сезоне он провел 14 матчей и забил 1 гол.