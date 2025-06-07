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Бригада Хартия поздравила Металлист 1925 с выходом в Украинскую Премьер-Лигу. ВИДЕО

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Бригада Хартия поздравила Металлист 1925 с выходом в Украинскую Премьер-Лигу. ВИДЕО

metalist1925.com

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Защитники поздравили клуб, который вышел в Украинскую Премьер-Лигу.

Харьковская бригада "Хартия", защищающая Украину, выложила видео, на котором защитники поздравляют "Металлист 1925" с возвращением в элитный дивизион.

"Бригада "Хартия" поздравляет футбольный клуб "Металлист 1925" с возвращением в высший дивизион.

Харьков - великое футбольное место! Спасибо Вам, что возвращаете его на футбольную карту Украины. Болеем за Вас так же, как Вы болеете за нас.

Держим строй. Вместе к главной победе!", - сказали военные.

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Напомним, что "Металлист 1925" победил "Левый Берег" в стыковых матчах и через год вернулся в Премьер-Лигу.

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Металлист 1925 (Харьков)
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Источник:
ХАРТІЯ
Опубликовал: Владислав Прийменко

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