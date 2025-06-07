Бригада Хартия поздравила Металлист 1925 с выходом в Украинскую Премьер-Лигу. ВИДЕО
Поддержали команду
metalist1925.com
Защитники поздравили клуб, который вышел в Украинскую Премьер-Лигу.
Харьковская бригада "Хартия", защищающая Украину, выложила видео, на котором защитники поздравляют "Металлист 1925" с возвращением в элитный дивизион.
"Бригада "Хартия" поздравляет футбольный клуб "Металлист 1925" с возвращением в высший дивизион.
Харьков - великое футбольное место! Спасибо Вам, что возвращаете его на футбольную карту Украины. Болеем за Вас так же, как Вы болеете за нас.
Держим строй. Вместе к главной победе!", - сказали военные.
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Напомним, что "Металлист 1925" победил "Левый Берег" в стыковых матчах и через год вернулся в Премьер-Лигу.
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