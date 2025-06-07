Жена и гордыня? Сабо предположил, почему Шевченко не засиял в Челси

Бывший главный тренер сборной Украины, а ныне футбольный эксперт Йожеф Сабо предположил причины неудач Андрея Шевченко в лондонском "Челси".

"Он был хорош, он в "Милане“ здорово играл. Он совершил ошибки, потому что из-за своей жены уехал в Лондон. Почему там не пошло? Тренер... Что-то такое пошло. Потому что он приехал, говорит: "Я великий", все такое, а там говорят: "Нет, посиди", - сказал Сабо.