  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Жена и гордыня? Сабо предположил, почему Шевченко не засиял в Челси

В тренде

Жена и гордыня? Сабо предположил, почему Шевченко не засиял в Челси

Общие новости

Вот такое мнение

Жена и гордыня? Сабо предположил, почему Шевченко не засиял в Челси

Новина українською

Бывший главный тренер сборной Украины, а ныне футбольный эксперт Йожеф Сабо предположил причины неудач Андрея Шевченко в лондонском "Челси".

"Он был хорош, он в "Милане“ здорово играл. Он совершил ошибки, потому что из-за своей жены уехал в Лондон. Почему там не пошло? Тренер... Что-то такое пошло. Потому что он приехал, говорит: "Я великий", все такое, а там говорят: "Нет, посиди", - сказал Сабо.

По данным Transfermarkt, Шевченко сыграл за "Челси" 77 матчей, забил 22 гола и отдал 12 ассистов.

По теме
yellow-arrow
Поворознюк хотел снимать Ингулец с УПЛ. Предприниматель заявил, что может подарить клуб
yellow-arrow
Сборная Украины прошла в четвертьфинал по сокка
yellow-arrow
Выбор может удивить. Шандрук назвал соперников, с которыми Вересу было сложнее всего играть
Андрей Шевченко Йожеф Сабо Челси (Лондон)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Чорненький
Опубликовал: Виктор Иванчук
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости