Жена и гордыня? Сабо предположил, почему Шевченко не засиял в Челси
Вот такое мнение
Бывший главный тренер сборной Украины, а ныне футбольный эксперт Йожеф Сабо предположил причины неудач Андрея Шевченко в лондонском "Челси".
"Он был хорош, он в "Милане“ здорово играл. Он совершил ошибки, потому что из-за своей жены уехал в Лондон. Почему там не пошло? Тренер... Что-то такое пошло. Потому что он приехал, говорит: "Я великий", все такое, а там говорят: "Нет, посиди", - сказал Сабо.
По данным Transfermarkt, Шевченко сыграл за "Челси" 77 матчей, забил 22 гола и отдал 12 ассистов.
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Источник:Чорненький
Опубликовал: Виктор Иванчук
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