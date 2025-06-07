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Сборная Украины прошла в четвертьфинал по сокка

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МОЛОДЦЫ!

Сборная Украины прошла в четвертьфинал по сокка

Socca Federation

Новина українською

Сборная Украины прошла в четвертьфинал по сокки.

Украина победила Латвию со счетом 4:1 и идет дальше. Наша сборная открыла счет на второй минуте усилиями Дмитрия Мельничука. На 14-й минуте игрок оформил дубль.

Меньше чем через минуту преимущество Украины составляло три мяча благодаря Максиму Завгороднему. Но на последних минутах наши игроки пропустили,

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На третьей минуте второго тайма забил Здебский и сделал счет 4:1.

В четвертьфинале сборная Украины встретится с победителем пары Франция - Албания

Евро 2025 по сокке. 1/8 финала

Украина - Латвия 4:1

Голы Украины: Мельничук, 2, 14, Завгородний, 14, Здебский, 23

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Украина Латвия сокка
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Прийменко
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