Сборная Украины прошла в четвертьфинал по сокка
МОЛОДЦЫ!
Socca Federation
Сборная Украины прошла в четвертьфинал по сокки.
Украина победила Латвию со счетом 4:1 и идет дальше. Наша сборная открыла счет на второй минуте усилиями Дмитрия Мельничука. На 14-й минуте игрок оформил дубль.
Меньше чем через минуту преимущество Украины составляло три мяча благодаря Максиму Завгороднему. Но на последних минутах наши игроки пропустили,
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На третьей минуте второго тайма забил Здебский и сделал счет 4:1.
В четвертьфинале сборная Украины встретится с победителем пары Франция - Албания
Евро 2025 по сокке. 1/8 финала
Украина - Латвия 4:1
Голы Украины: Мельничук, 2, 14, Завгородний, 14, Здебский, 23
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Прийменко
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