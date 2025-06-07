Из семьи военного. В Бельгии при странных обстоятельствах погибли украинка и ее дочь
Предполагается, что пожар был устроен намеренно
Фото - VRT
В Бельгии погибли украинка и шестилетняя дочь.
По информации бельгийского СМИ VRT, в Хасроде в жилом доме обнаружили 46-летнюю украинку с дочерью. Сообщается, что у обоих были ножевые ранения, а место преступления намеренно подожгли.
По прибытии спасателей женщина уже умерла. Девочку реанимировали, но в конце концов она скончалась. Также у женщины был 16-летний сын, находившийся в этот момент в школе. По сообщению СМИ, о нём позаботятся.
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Известно, что граждане Украины проживали в Бельгии 3 года, отец семейства служит в ВСУ.
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Источник:VRT
Опубликовал: Владислав Прийменко
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