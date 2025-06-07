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Россияне днем ​​атаковали центр Харькова КАБами. Известно о более 40 раненых, есть погибшая

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В том числе бомба упала у детской железной дороги

Россияне днем ​​атаковали центр Харькова КАБами. Известно о более 40 раненых, есть погибшая

ДСНС Харкова

Новина українською

Армия РФ 7 июня около 17:30 атаковала Харьков. Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов.

Тамошнее ГСЧС сообщает, что всего было три попадания КАБ: первое у здания детской железной дороги, второе – на территории частного домовладения. Третье попадание в лесополосу возле жилого дома.

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов добавил, что под атаку попала центральная часть города возле общественного парка.

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Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о более 40 раненых, также одна женщина погибла.

"Авиабомбы по гражданским в городе – рядом даже детская железная дорога. Это не имеет никакого военного смысла. И это длится уже более трех лет полномасштабной войны.

Это нельзя игнорировать. Нельзя на это закрывать глаза. И это не какая-нибудь игра. Каждый день мы теряем наших людей только потому, что Россия чувствует безнаказанность. Нужно жесткое принуждение России к миру”, – говорится в обращении президента.

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Источник:
t.me/DSNS_Kharkiv ДСНС в Харкові
Опубликовал: Максим Кучер

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