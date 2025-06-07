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Зеленский: Кто бы что ни говорил, но российские удары не в ответ, а на уничтожение

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Зеленский: Кто бы что ни говорил, но российские удары не в ответ, а на уничтожение

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал удар КАБами от россиян по Харькову днем ​​7 июня.

"Сейчас в Харькове оказывают помощь людям, которые были ранены российскими бомбами. Это был жестокий удар по городу прямо посреди дня, и фактически все эти сутки они бьют по нашему городу Харьков. Прошлой ночью по Харькову был массирован удар дронов, теперь – авиабомбы. Десятки людей за сутки пострадали. К сожалению, есть погибшие. Мои соболезнования родным и близким

И кто бы что ни говорил, это российские удары не “ответ”, а на уничтожение. Полного уничтожения жизни они хотят. И во всех городах, селах на оккупированной территории действительно видно, что означает приход России. Единственное, о чем они заботятся – это о военной инфраструктуре и о своей возможности вывезти из Украины все ценное.

За более чем 11 лет войны России против Украины принесли они на нашу землю новое только одно, и это действительно наиболее распространенный российский продукт – руины и смерти. Должны этому и дальше противодействовать. Я благодарю всех в мире, кто помогает. Нельзя ослаблять ни одну форму давления на Россию – ни те форматы, которые уже применены, ни готовящиеся способы давления. Россияне готовятся продолжать войну, игнорируют все мирные предложения. Они должны за это отвечать”, – сказал Зеленский.

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Источник:
Володимир Зеленський в Telegram
Опубликовал: Максим Кучер

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