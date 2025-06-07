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Точное попадание! Силы обороны Юга сообщили об уничтожении колонны вражеской техники

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Точное попадание! Силы обороны Юга сообщили об уничтожении колонны вражеской техники

Фото - Генштаб ЗСУ

Новина українською

Силы обороны Юга сообщили об уничтожении колонны вражеской техники.

По словам защитников, удар пришелся по локомотиву, которым перевозилась тяжелая техника. Россияне потеряли танки и автомобильную технику.

"Силы обороны Юга Украины поразили локомотив с колонной вражеской техники. Потери противника составили 13 танков и более сотни единиц бронированной и автомобильной техники", - сообщили в Силах обороны Юга.

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К слову, россияне в ночь с 6 на 7 июня запустили по Украине 215 средств воздушного нападения.

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Источник:
Сили оборони Півдня України
Опубликовал: Владислав Прийменко

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