Точное попадание! Силы обороны Юга сообщили об уничтожении колонны вражеской техники
Наши защитники - Герои
Фото - Генштаб ЗСУ
Силы обороны Юга сообщили об уничтожении колонны вражеской техники.
По словам защитников, удар пришелся по локомотиву, которым перевозилась тяжелая техника. Россияне потеряли танки и автомобильную технику.
"Силы обороны Юга Украины поразили локомотив с колонной вражеской техники. Потери противника составили 13 танков и более сотни единиц бронированной и автомобильной техники", - сообщили в Силах обороны Юга.
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К слову, россияне в ночь с 6 на 7 июня запустили по Украине 215 средств воздушного нападения.
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Источник:Сили оборони Півдня України
Опубликовал: Владислав Прийменко
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