Точное попадание! Силы обороны Юга сообщили об уничтожении колонны вражеской техники

Силы обороны Юга сообщили об уничтожении колонны вражеской техники.

По словам защитников, удар пришелся по локомотиву, которым перевозилась тяжелая техника. Россияне потеряли танки и автомобильную технику.

"Силы обороны Юга Украины поразили локомотив с колонной вражеской техники. Потери противника составили 13 танков и более сотни единиц бронированной и автомобильной техники", - сообщили в Силах обороны Юга.

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К слову, россияне в ночь с 6 на 7 июня запустили по Украине 215 средств воздушного нападения.