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Чуда не случилось. Сборная Украины по сокке вылетела с чемпионата Европы

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Проиграли сильнейшим

Чуда не случилось. Сборная Украины по сокке вылетела с чемпионата Европы

Суспільне.медіа

Новина українською

Сборная Украины по сокки вылетела с чемпионата Европы.

Игроки национальной команды уступили в четвертьфинале сборной Франции со счетом 1:2.

Франция открыла счет на шестой минуте. Алекс Монде забил гол в ворота сборной Украины. Второй гол соперники забили на последней минуте основного времени.

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Украина забила свой гол в компенсированное арбитром время. Отметился Тимофей Буханевич.

Полуфинальные пары Чемпионата Европы 2025 по сокке:

Польша - Хорватия

Испания - Франция

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Прийменко
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