Чуда не случилось. Сборная Украины по сокке вылетела с чемпионата Европы
Проиграли сильнейшим
Суспільне.медіа
Сборная Украины по сокки вылетела с чемпионата Европы.
Игроки национальной команды уступили в четвертьфинале сборной Франции со счетом 1:2.
Франция открыла счет на шестой минуте. Алекс Монде забил гол в ворота сборной Украины. Второй гол соперники забили на последней минуте основного времени.
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Украина забила свой гол в компенсированное арбитром время. Отметился Тимофей Буханевич.
Полуфинальные пары Чемпионата Европы 2025 по сокке:
Польша - Хорватия
Испания - Франция
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Прийменко
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