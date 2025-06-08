Фиаско сборной Украины, статус-кво Англии и Нидерландов, победы Австрии и Боснии, рекорд Ямаля. Главные новости за 7 июня

Начинаем наш традиционный дайджест, конечно же, с результата матча главной команды Украины. В Торонто, на арене "БМО Филд" подопечные Сергея Реброва провели первый матч в рамках товарищеского турнира Canadian Shield против Канады. В итоге, футболисты Джесси Марша за 30 минут трижды поразили ворота "сине-желтых". А разгром в исполнении "кленовых листьев" во второй половине завершил автор дубля с ассистов Бьюкенен. Лишь в самой концовке украинцы сумели отыграть два мяча: сначала на добивании сыграл Забарный, а после этого пенальти реализовал Зинченко. По сути, Илья и Александр и были лучшими в нашем составе. Далее, а именно в среду, сборная Украины сыграет против национальной команды Новой Зеландии.

В рамках 3-го тура группы H европейского отбора к ЧМ-2026 сборная Австрии на своем поле спокойно переиграла национальную команду Румынии. При этом, этот матч стал лишь первым для "Das Team" в этой квалификации к предстоящему "мундиалю". Положительный результат этого противостояния для команды Ральфа Рангника обеспечили забитые мячи Грегорича и Забитцера - в каждом из таймов. За румын, только в конце компенсированного времени, голом престижа ответил Тенасе.

В свою очередь, в группе G отбора к ЧМ-2026 также успешно дебютировали нидерландцы. В частности, подопечные Рональда Кумана без проблем на выезде разобрались с финнами. "Оранжевые" обеспечили себе победу еще до экватора первого тайма - голами отметились Депай и Думфрис.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Также свой дебютный матч в этой квалификации к предстоящему первенству мира провели сербы. В рамках 3-го тура европейской группы K подопечные Драгана Стойковича посетили албанских "орлов". В итоге национальные сборные Сербии и Албании расписали нулевую ничью.

"Нули" в субботний игровой день также были зафиксированы в мальтийском поселке Та-Кали, куда в гости приехали литовцы. В итоге, национальные команды Мальты и Литвы так и не сумели поразить ворота друг друга за 90 минут основного времени. Сейчас обе сборные занимают последние места в группе G европейского отбора к ЧМ-2026.

Снова возвращаемся к поединкам европейских титанов. В рамках 3-го тура группы K сборная Англии минимально на выезде переиграла скромную Андорру. Очередные очки для англичан принес гол их капитана Харри Кейна в начале второго тайма. Томас Тухель и его подопечные пока демонстрируют 100% результат в рамках этой квалификации и возглавляют свою группу, хотя вряд ли блеклая игра "трех львов" может порадовать их болельщиков...

Свой третий подряд триумф в этой квалификационной кампании также оформили боснийцы. В частности, в третьем туре группы H команда Сергея Барбареза на своем поле в Зенице принимала скромный Сан-Марино. Несмотря на разницу в классе, положительный результат для хозяев только во втором тайме сумел обеспечить их многолетний лидер и капитан Эдин Джеко. Тем не менее, даже несмотря на минимальную победу, национальная сборная Боснии и Герцеговины продолжает лидировать в своей группе.

И в конце к чистой статистике! В пятницу в полуфинале Лиги наций сборная Испании в результативном поединке переиграла национальную команду Франции. В свою очередь, дублем в составе "Фурия Роха" отметился ее 17-летний феномен - Ламин Ямаль. Эти забитые мячи стали 5-м и 6-м в 20-ти поединках за главную команду Испании для ее вундеркинда. Таким образом, вингер каталонской "Барселоны" стал первым за 112 лет европейцем, который забил не менее 6 голов за национальную команду до 18 лет. Примечательно, что в далеком 1913-м игрок Бельгии Фернан Нисот отличился семью мячами.