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Силы обороны ликвидировали и ранили за сутки 1120 россиян. Генштаб подытожил потери армии РФ

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Поражены почти четыре сотни единиц вражеской техники

Силы обороны ликвидировали и ранили за сутки 1120 россиян. Генштаб подытожил потери армии РФ

Генштаб

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Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины подытожил потери россиян за минувшие сутки войны.

Силы обороны ликвидировали и ранили 1120 противников. Кроме этого, было уничтожено 370 единиц техники.

В целом потери армии РФ с 24 февраля 2022 г. выглядят следующим образом:

  • личного состава – около 996150 (+1120) человек,
  • танков ‒ 10911 (+7) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 22748 (+11) ед,
  • артиллерийских систем – 28892 (+42) ед,
  • РСЗО – 1410 (+0) ед,
  • средств ПВО ‒ 1183 (+2) ед,
  • самолетов – 414 (+1) ед,
  • вертолетов – 337 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 39651 (+158),
  • крылатых ракет ‒ 3315 (+7),
  • кораблей/катеров ‒ 28 (+0) ед,
  • подводных лодок – 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 51225 (+146) ед,
  • специальной техники – 3911 (+3).
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Генштаб ЗСУ война с россией
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Источник:
Генштаб ЗСУ
Опубликовал: Максим Кучер

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