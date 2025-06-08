Силы обороны ликвидировали и ранили за сутки 1120 россиян. Генштаб подытожил потери армии РФ
Поражены почти четыре сотни единиц вражеской техники
Генштаб
Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины подытожил потери россиян за минувшие сутки войны.
Силы обороны ликвидировали и ранили 1120 противников. Кроме этого, было уничтожено 370 единиц техники.
В целом потери армии РФ с 24 февраля 2022 г. выглядят следующим образом:
- личного состава – около 996150 (+1120) человек,
- танков ‒ 10911 (+7) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 22748 (+11) ед,
- артиллерийских систем – 28892 (+42) ед,
- РСЗО – 1410 (+0) ед,
- средств ПВО ‒ 1183 (+2) ед,
- самолетов – 414 (+1) ед,
- вертолетов – 337 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 39651 (+158),
- крылатых ракет ‒ 3315 (+7),
- кораблей/катеров ‒ 28 (+0) ед,
- подводных лодок – 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн – 51225 (+146) ед,
- специальной техники – 3911 (+3).
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Источник:Генштаб ЗСУ
Опубликовал: Максим Кучер
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