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Россияне ночью атаковали Украину 49 БПЛА и тремя ракетами. Сколько сбила ПВО?

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Два региона находились под основной угрозой

Россияне ночью атаковали Украину 49 БПЛА и тремя ракетами. Сколько сбила ПВО?

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Армия РФ начала воздушную атаку на Украину с 21:00 7 июня – она продолжалась до утра.

В общей сложности россияне запустили 52 единицы средств воздушного нападения:

  • 49 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотники-имитаторы разных типов из Курска, Миллерово, Приморско-Ахтарска (РФ);
  • противокорабельная ракета "Оникс" (пуск из Крыма);
  • две управляемые авиационные ракеты Х-59/69 (пуски из воздушного пространства ТОТ Запорожской обл.).

“Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По состоянию на 09:00 противовоздушной обороной обезврежено 40 вражеских БПЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на востоке, юге, севере и центре страны. 22 – сбиты огневыми средствами поражения, 18 – локационно потеряны/приглушены РЭБ”, – говорится в отчете ВСУ.

Основными направлениями нападения были Харьковщина и Донетчина. Зафиксировано попадание при атаке противника в пяти локациях.

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Источник:
ПС ЗСУ
Опубликовал: Максим Кучер

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