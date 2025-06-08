Россияне ночью атаковали Украину 49 БПЛА и тремя ракетами. Сколько сбила ПВО?

Армия РФ начала воздушную атаку на Украину с 21:00 7 июня – она продолжалась до утра.

В общей сложности россияне запустили 52 единицы средств воздушного нападения:

49 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотники-имитаторы разных типов из Курска, Миллерово, Приморско-Ахтарска (РФ);

противокорабельная ракета "Оникс" (пуск из Крыма);

две управляемые авиационные ракеты Х-59/69 (пуски из воздушного пространства ТОТ Запорожской обл.).

“Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины. По состоянию на 09:00 противовоздушной обороной обезврежено 40 вражеских БПЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на востоке, юге, севере и центре страны. 22 – сбиты огневыми средствами поражения, 18 – локационно потеряны/приглушены РЭБ”, – говорится в отчете ВСУ.

Основными направлениями нападения были Харьковщина и Донетчина. Зафиксировано попадание при атаке противника в пяти локациях.