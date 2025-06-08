США предупреждают о новом массированном ударе РФ по Украине, - Reuters
Когда именно произойдет удар России, пока непонятно
Zelenskiy Official (фото – ілюстративне)
Соединенные Штаты считают, что угроза российского диктатора Владимира Путина ответить Украине за атаку беспилотниками на авиабазы в минувшие выходные еще не реализована и, вероятно, следует ожидать "значительного многостороннего удара".
Когда именно произойдет удар России, пока не ясно, однако один источник заявил, что он ожидается в течение нескольких дней. Второй американский чиновник заявил, что ответ, вероятно, будет включать в себя различные виды воздушных возможностей, в том числе ракеты и беспилотники.
"Западный дипломатический источник заявил, что хотя ответ России, возможно, уже начался, он, вероятно, усилится ударами по символическим украинским целям, таким как правительственные здания, чтобы направить четкий сигнал Киеву", - говорится в сообщении.
По мнению эксперта по России в Фонде Карнеги Майкла Кофмана, Россия может ударить баллистическими ракетами средней дальности по центральному офису СБУ в Киеве или региональных управлениях разведки. Также под удар могут попасть объекты оборонной промышленности Украины.
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