США предупреждают о новом массированном ударе РФ по Украине, - Reuters

Соединенные Штаты считают, что угроза российского диктатора Владимира Путина ответить Украине за атаку беспилотниками на авиабазы ​​в минувшие выходные еще не реализована и, вероятно, следует ожидать "значительного многостороннего удара".

Когда именно произойдет удар России, пока не ясно, однако один источник заявил, что он ожидается в течение нескольких дней. Второй американский чиновник заявил, что ответ, вероятно, будет включать в себя различные виды воздушных возможностей, в том числе ракеты и беспилотники.

"Западный дипломатический источник заявил, что хотя ответ России, возможно, уже начался, он, вероятно, усилится ударами по символическим украинским целям, таким как правительственные здания, чтобы направить четкий сигнал Киеву", - говорится в сообщении.

По мнению эксперта по России в Фонде Карнеги Майкла Кофмана, Россия может ударить баллистическими ракетами средней дальности по центральному офису СБУ в Киеве или региональных управлениях разведки. Также под удар могут попасть объекты оборонной промышленности Украины.