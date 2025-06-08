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США предупреждают о новом массированном ударе РФ по Украине, - Reuters

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Когда именно произойдет удар России, пока непонятно

США предупреждают о новом массированном ударе РФ по Украине, - Reuters

Zelenskiy Official (фото – ілюстративне)

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Соединенные Штаты считают, что угроза российского диктатора Владимира Путина ответить Украине за атаку беспилотниками на авиабазы ​​в минувшие выходные еще не реализована и, вероятно, следует ожидать "значительного многостороннего удара".

Когда именно произойдет удар России, пока не ясно, однако один источник заявил, что он ожидается в течение нескольких дней. Второй американский чиновник заявил, что ответ, вероятно, будет включать в себя различные виды воздушных возможностей, в том числе ракеты и беспилотники.

"Западный дипломатический источник заявил, что хотя ответ России, возможно, уже начался, он, вероятно, усилится ударами по символическим украинским целям, таким как правительственные здания, чтобы направить четкий сигнал Киеву", - говорится в сообщении.

По мнению эксперта по России в Фонде Карнеги Майкла Кофмана, Россия может ударить баллистическими ракетами средней дальности по центральному офису СБУ в Киеве или региональных управлениях разведки. Также под удар могут попасть объекты оборонной промышленности Украины.

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Источник:
reuters
Опубликовал: Михаил Олексиенко

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