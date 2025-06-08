Россияне захватили 12 населенный пункт в Сумской области – DeepState

Россияне не останавливаются в попытках захватить Сумскую область. Как сообщает аналитический и исследовательский проект DeepState, армия РФ захватила Локню.

Это уже 12 населенный пункт в области под контролем противника. Ранее он закрепился (с Запада на Восток): в Константиновке, Кондратовке, Андреевке, Алексеевке, Владимировке, Водологах, Веселовке, Беловодах, Журавце, Басовке и Новеньком.

Россияне отчитывались о захвате села Локня еще две недели назад. Однако окончательный контроль над населенным пунктом получили только сейчас.

Генштаб официально еще не подтвердил эту информацию.