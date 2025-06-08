  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Россияне захватили 12 населенный пункт в Сумской области – DeepState

В тренде

Россияне захватили 12 населенный пункт в Сумской области – DeepState

Общие новости
Обновлено

Наступление армии РФ продолжается

Россияне захватили 12 населенный пункт в Сумской области – DeepState

DeepState

Новина українською

Россияне не останавливаются в попытках захватить Сумскую область. Как сообщает аналитический и исследовательский проект DeepState, армия РФ захватила Локню.

Это уже 12 населенный пункт в области под контролем противника. Ранее он закрепился (с Запада на Восток): в Константиновке, Кондратовке, Андреевке, Алексеевке, Владимировке, Водологах, Веселовке, Беловодах, Журавце, Басовке и Новеньком.

Россияне захватили 12 населенный пункт в Сумской области – DeepState - изображение 1

Россияне отчитывались о захвате села Локня еще две недели назад. Однако окончательный контроль над населенным пунктом получили только сейчас.

Генштаб официально еще не подтвердил эту информацию.

По теме
yellow-arrow
США предупреждают о новом массированном ударе РФ по Украине, - Reuters
yellow-arrow
Россияне ночью атаковали Украину 49 БПЛА и тремя ракетами. Сколько сбила ПВО?
yellow-arrow
Силы обороны ликвидировали и ранили за сутки 1120 россиян. Генштаб подытожил потери армии РФ
Сумы война с россией
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
DeepState
Опубликовал: Максим Кучер

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости