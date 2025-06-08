Украинка стала бронзовым призером чемпионата Европы по художественной гимнастике

Таисия Онофрийчук — бронзовый призер чемпионата Европы по художественной гимнастике в упражнении с обручем.

Украинка набрала за свое выступление 29.850 балла и уступила на подиуме болгарке Стиляне Николовой и итальянке Софии Раффаэле.

Для Онофрийчук это вторая личная награда Евро-2025, после исторического "золота" в многоборье.

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Впереди Онофрийчук ожидают еще три финала с отдельными снарядами (следующий — с мячом).