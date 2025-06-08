Есть еще одна медаль для Украины на чемпионате Европы по художественной гимнастике
Лучший результат упражнения с булавами для Украины с 2015 года
Фото: Yahoo
Более 30 баллов в финале с булавами набрали всего две гимнастки: Онофрийчук и новая чемпионка Европы, болгарка Стиляна Николова.
В шаге от пьедестала также остановилась вторая украинская гимнастка в финале Полина Карика - четвертое место.
На уровне чемпионатов Европы "серебро" Онофрийчук - лучший результат упражнения с булавами для Украины с 2015 года, когда второе место занимала Анна Ризадинова.
Впереди Онофрийчук — заключительный, четвертый финал с лентой.
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Источник:sportsuspilne
Опубликовал: Михаил Олексиенко
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