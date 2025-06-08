Россияне заявили об атаке более 60 украинских БПЛА. В московских аэропортах объявили особый режим

Украинские БПЛА с вечера 7 июня до утра 8 июня якобы атаковали Россию и Крым. Об этом сообщило местное Министерство обороны.

В общей сложности россияне "зафиксировали более шести десятков украинских беспилотников". Они летели на оккупированный Крым и территорию РФ.

"В период с 23:00 по Москве 7 июня до 7:30 8 июня дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 61 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа", - говорится в отчете Минобороны РФ.

Также было доложено о якобы сбитии БпЛА сразу в семи областях и Крыму: Брянской, Белгородской, Калужской, Тульской, Орловской, Курской областей, Московского региона и над оккупированным Крымом.

Кроме этого сегодня днем, 8 июня, в московских аэропортах Домодедово и Жуковский объявили план "Ковер" – требование немедленной посадки или вывода из района всех воздушных судов, кроме военных и спасательных, из-за угрозы безопасности с воздуха.