Россияне заявили об атаке более 60 украинских БПЛА. В московских аэропортах объявили особый режим
На территории РФ и Крыма
скриншот
Украинские БПЛА с вечера 7 июня до утра 8 июня якобы атаковали Россию и Крым. Об этом сообщило местное Министерство обороны.
В общей сложности россияне "зафиксировали более шести десятков украинских беспилотников". Они летели на оккупированный Крым и территорию РФ.
"В период с 23:00 по Москве 7 июня до 7:30 8 июня дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 61 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа", - говорится в отчете Минобороны РФ.
Также было доложено о якобы сбитии БпЛА сразу в семи областях и Крыму: Брянской, Белгородской, Калужской, Тульской, Орловской, Курской областей, Московского региона и над оккупированным Крымом.
Кроме этого сегодня днем, 8 июня, в московских аэропортах Домодедово и Жуковский объявили план "Ковер" – требование немедленной посадки или вывода из района всех воздушных судов, кроме военных и спасательных, из-за угрозы безопасности с воздуха.
Популярное сейчас
- Украина идет последней. Турнирная таблица Canadian Shield после первого тура
- Фиаско сборной Украины, статус-кво Англии и Нидерландов, победы Австрии и Боснии, рекорд Ямаля. Главные новости за 7 июня
- "Одни давят, другие — забивают". Канада — Украина. Обзор послематчевой канадской прессы
- Европейский закат Индзаги, клюшка Роналду в ЛН и новая глава карьеры Модрича. Главные новости за 4 июня
- Неудачная инвестиция: футболист Наполи потерял почти 3 млн евро из-за своей возлюбленной
- Сын Шевченко окончил престижную школу в Англии