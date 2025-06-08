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Защитник Шахтера дебютировал за сборную в матче Квалификации ЧМ

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Защитник Шахтера дебютировал за сборную в матче Квалификации ЧМ

Фото: Getty Images / Global Images Ukraine

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Защитник "Шахтера" Диего Арройо дебютировал за сборную Боливии в матче Квалификации ЧМ зоны Южной Америки. 20-летний футболист вышел на замену на 60-й минуте против Венесуэлы.

Поединок завершился со счетом 2:0 в пользу венесуэльцев. Все голы были забиты в первом тайме.

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Напомним, Арройо перешел в "Шахтер" в начале 2025-го года. В этом сезоне он сыграл 1 матч в УПЛ и 5 поединков в чемпионате U-19.

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Боливия Шахтер (Донецк) Диего Арройо
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
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